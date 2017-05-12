



В Риме произошел взрыв 12 05 2017 - 12.05.2017 12:09

В центральной части Рима, в районе Авентин, в пятницу, 12 мая, прогремели два взрыва.

Как сообщается, двойной взрыв имел место возле здания почтамта. Предварительно сообщается, что в результате происшествия был поврежден автомобиль. Пострадавших нет.

На место взрыва прибыли спасатели, а также сотрудники полиции и пиротехническая группа.

Сейчас устанавливаются причины взрыва. Рассматриваются различные версии происшествия, не исключена также версия с использованием самодельного взрывного устройства. Предполагается, что взрывчатку могли установить между двумя машинами. На настоящий момент территория вокруг места двойного взрыва оцеплена, службы устанавливают подробности происшествия.

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