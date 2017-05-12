



Как ехать в Европу без визы - 12.05.2017 11:40

Ориентировочно безвизовый режим для граждан Украины окончательно заработает с 11 июня. В связи с этим неудивительно, что в последнее время увеличились очереди на получение биометрических загранпаспортов, ведь именно жэтот документ даст право украинцам совершать кратковременные поездки в страны Шенгенской зоны и другие без оформленя визы. Так, существуют определенные условия, на которых украинцы смогут воспользоваться преимуществами безвизового режима. Предлагаем рассмотреть их более подробно.

Безвиз открывает возможности для путешествий в 30 стран, которые входят в состав ЕС (кроме Ирландии и Великобритании), а также четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС - это Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария. Карликовые государства Европы также будут впускать украинцев без виз. То есть, можно без проблем посещать Ватикан, Монако и прочине подобные государства. Открытыми для посещения без виз остаются также Турция, Западные Балканы, Сербия, Македония, Болгария, Босния и Герцеговина, Черногория и Албания. В данный список не входит территория Косово, поскольку она не признана официальным Киевом. Попасть туде желающие смогут только при наличии шенгенской мультивизы. В Гибралтар, к примеру, виза нужна, ведь этот город обладает статусом территории Великобритании. Но если вы путешествуете по туру от местного оператора, у вас есть возможность попасть туда на один день без визы.

Биометрические паспорта выдают всем украинцам, даже младенцам, если это необходимо. Потому с безвизом для детей также проблем не будет. К слову, у детей до 12 лет не снимают отпечатки пальцев, однако есть в этом рациональное зерно, поскольку у ребенка меняется рисунок отпечатков, пока он растет. Тем не менее, паспорта при наличии электронного чипа все же считаются биометрическими. Если на вашем загране присутствует отметка в виде чипа, вы сможете им пользоваться для поездок за рубеж.

По новому законодательству детей перестанут выпускать за границу по паспорту родителя, начиная с апреля 2018 года. И в дальнейшем, при пересечении границы только с одним родителем будет требоватся нотариально заверенное разрешение на поездку от другого родителя. Причем, такую справку проверяют только при выезде из Украины, и с правилами въезда в страны ЕС и зоны Шенгенского соглашения она никак не связана.

Для получение загранпаспорта ребенку потребуется свидетельство о рождении. До 12 лет они не сдают отпечатки паспортов. С 14 лет ребенку потребуется уже обязательное наличие ID-карты для получения документа. Подросток в 16 лет может сам оформить загранпаспорт, и срок действия такого документа составляет 10 лет. Дети младшего возраста получают документы сроком всего 4 года.

К слову, паспорта для поездок за границу старого образца все еще действуют, однако не дают права на безвиз. Потому правила остаются для обладателей таких паспортов прежними. Можно оформить биометрический загран, при этом, оставив себе прежний.

Въезд и выезд в разрешенные для безвиза страны возможен каким угодно образом - вне зависимости от цели вашего путешествия. Главное - чтобы в течение 180 дней не превысить норму пребывания, которая составляет 90 дней за указанный период.

При этом, пограничные органы оставляют за собой право не разрешить украинцу въехать на территорию другой страны, так как раньше отказы бывали и при оформлении визы. В то же время, уровень отказов, как правило, не очень высок. Для Грузии безвиз с ЕС действует уже полтора месяца, и из 11 700 граждан Грузии, пересекавших границу по новым правилам, отказы составили всего 0,2%, или 26 человек. При этом, при визовом режиме уровень отказов составлял 12%.

Для пересечения границы требуется быть спокойным, искренне и правдиво отвечать на вопросы пограничников. Вопросы касаются цели поездки, выбранной вами страны для путешествия, срока пребывания и времени возвращения домой. Также при поездке гражданам необходимо доказать свою финансовую состоятельность. В странах запада наличные не имеют особой роли - при себе необходимо иметь банковские карты с средствами либо доступным кредитным лимитом для расчетов. Перечень сумм для рассчета стоимости пребывания в день указан на сайте Еврокомиссии. В ряде стран сумма может составлять в районе 50 евро в день на человека, однако она может отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от страны. Не помешает иметь при себе доказательства того, что проживание у вас забронировано и оплачено. В то же время, проживание у родственников за рубежом также уменьшает ваши расходы на день. Но в целом, далеко не всегда на границе проверяют финансовую состоятельность. В то же время, лучше перестраховаться и иметь достаочное количество средств на своих картах. Ознакомить с суммой доступных средств пограничников можно, продемонстрировав чек с выпиской, выписку из СМС или онлайн-банкинга.

Бронь отеля может быть не обязательной - теперь вполне законно оставаться у родственников либо оставаться на ночлег в кемпинге. Бронь отеля вообще не нужна, если вы едете за границу меньше, чем на один день, к примеру, за покупками. Приглашения из-за рубежа также не обязательны. На границе вашим родственникам могут позвонить по указанным вами номерам, чтобы убедиться в правдивости ваших слов. Официальное приглашение может понадобиться, если принимающая сторона полностью финансирует туриста, а он не знаком со страной назначения, не знает языка, в том числе и английского, и не имеет при себе денег.

Наличие страхового полиса не обязательно для поездок за границу, и его отсутствие не должно стать причиной для отказа въезда в страну. Страховой полис необходим, если вы отправляетесь в путешествие на авто. В ЕС вас не пустят на авто без "зеленой карты", которую можно купить, как правило, на границе.

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