В Черновцах проведут Воробкевич-фест 18-19 мая- 11.05.2017 14:20
Благотворительный фестиваль классической музыки "Воробкевич-фест" состоится в Черновцаз 18-19 мая в стенах костела Пречистого Сердца Иисуса.
В рамках фестиваля для гостей мероприятия выступят студенты старших курсов училиша культуры и искусств имени Сидора Воробкевича.
Автором идеи выступил Ярослав Гамаль. По его словам, данный фестиваль призван поддержать и студентов училища, и костел. Для каждого студента-старшекурсника для государственного экзамена необходимо подготовить по 5 произведений и продемонстрировать их публике. Проводятся такие выступления в основном в музыкальных или общеобразовательных школах. На этот раз с помощью "Воробкевич-феста" удастся убить сразу двух "зайцев" - реализовать выступление музыкантов на большой сцене, а также удовлетворить потребность храма в красивой музыке.
Так, 18 мая, в первый день фестиваля, ценители хорошей музыки могут оценить сольные выступления. Выступления хоров, ансамблей и оркестров запланированы на следубщий день.
Вход на "Воробкевич-фест" - свободный, начало в 18:00. ПРиглашаютс все желающие. В храме будут размещены ящики для сбора благотворительных пожертвований.
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