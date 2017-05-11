В Черновцах проведут Воробкевич-фест 18-19 мая

- 11.05.2017 14:20
В Черновцах проведут Воробкевич-фест 18-19 мая

Благотворительный фестиваль классической музыки "Воробкевич-фест" состоится в Черновцаз 18-19 мая в стенах костела Пречистого Сердца Иисуса.

В рамках фестиваля для гостей мероприятия выступят студенты старших курсов училиша культуры и искусств имени Сидора Воробкевича.

Автором идеи выступил Ярослав Гамаль. По его словам, данный фестиваль призван поддержать и студентов училища, и костел. Для каждого студента-старшекурсника для государственного экзамена необходимо подготовить по 5 произведений и продемонстрировать их публике. Проводятся такие выступления в основном в музыкальных или общеобразовательных школах. На этот раз с помощью "Воробкевич-феста" удастся убить сразу двух "зайцев" - реализовать выступление музыкантов на большой сцене, а также удовлетворить потребность храма в красивой музыке.

Так, 18 мая, в первый день фестиваля, ценители хорошей музыки могут оценить сольные выступления. Выступления хоров, ансамблей и оркестров запланированы на следубщий день.

Вход на "Воробкевич-фест" - свободный, начало в 18:00. ПРиглашаютс все желающие. В храме будут размещены ящики для сбора благотворительных пожертвований.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: костел Пречистого Сердца Иисуса, Воробкевич фест 2017, Воробкевич фест Черновцы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

МОН вводит три коэффициента для ЗНО 2017 Результаты внешнего независимого оценивания - ЗНО 2017 - в нынешнем году будут умножаться на три коэффициента. Как рассказала глава министерства образования
- 12.05.2017 17:19
В мае назначен дополнительный поезд в Черновцы В пресс-службе Укрзализныци сообщили, что в мае в Черновцы будут направлены дополнительные поезда.
- 12.05.2017 16:18
Финал Евровидения 2017: порядок выступлений 13 мая в Киеве состоится финальное шоу Евровидения-2017. Финальная часть песенных соревнований обещает быть интересной и красочной
- 12.05.2017 15:51
Грузинский доброволец погиб в зоне АТО В четверг, 11 мая, в зоне проведени антитеррористической операции погиб грузинский офицер, воевавший на Донбассе в качестве добровольца - Давид Сихарулидзе.
- 12.05.2017 15:37
Чиновника гоструда на Буковине судят за взятку В суд в соответствии с частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины прокуратура Черновицкой области передала обвинительный акт в отношении
- 12.05.2017 14:44
Солнце полностью лишилось пятен На поверхности Солнца несколько дней подряд, как сообщают представители Национального аэрокосмического агентства США, не наблюдается ни одного темного пятн
- 12.05.2017 13:23
Отказ от ряда продуктов улучшит состояние кожи Состояние нашей кожи отображает рацион нашего питания. Однообразное меню, излишек определенных веществ и нехватка других могут вызвать появление воспалений, сыпи
- 12.05.2017 12:34
В Риме произошел взрыв 12 05 2017 В центральной части Рима, в районе Авентин, в пятницу, 12 мая, прогремели два взрыва.
- 12.05.2017 12:09
Как ехать в Европу без визы Ориентировочно безвизовый режим для граждан Украины окончательно заработает с 11 июня. В связи с этим неудивительно, что в последнее время увеличились очеред
- 12.05.2017 11:40
Второй полуфинал Евровидения 2017: десятка финалистов Накануне вечером, 11 мая, состоялся второй полуфинал музыкального конкурса Евовидение-2017. Так, определились еще 10 участников, которые выступят в рамках б
- 12.05.2017 10:15

Всі новини