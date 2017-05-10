МКС может прекратить свою работу

- 10.05.2017 11:24
МКС может прекратить свою работу

Международная космическая станция может в ближайшем обозримом будущем прекратить свою работу. Об этом сообщают представители NASA. В Национальном аэрокосмическом агентстве отмечают, что к 2024 году финансирование МКС будет резко сокращено, поскольку большую часть средств планируется перенаправить на программы по полету на Марс. Об этом сообщил главный научный сотрудник NASA Эллен Стофен.

Завершение финансирования станции со стороны США говорит о том, что ее работу планируется полностью прекратить. Уже рассматриваются варианты, которые позволят ликвидировать МКС.

Один из сценариев предусматривает сведение с орбиты станции, после чего она сгорит в атмосфере, а ее обломки будут затоплены в мировом океане. Аналогичный сценарий был реализован в отношении космической станции "Мир". Стофен отметил, что размеры МКС сравнимы с параметрами футбольного поля, потому вполне вероятно, что ее планируют затопить в водах Тихого океана.

Согласно второму из вариантов, станция может остаться на орбите, и ей будет найдено совершенно иное применение. К примеру, МКС могут использовать для осуществления коммерческих полетов.

Международная космическая станция состоит из нескольких модулей, и они принадлежат различным странам. Если США откажется от использования своих модулей, то по третьему сценарию станция может продолжить свою работу, но уже без модулей, принадлежащих NASA.

История МКС началась 20 ноября 1998 года. Это многоцелевой комплекс для космических исследований, находящийся на околоземной орбите. 14 стран являются участниками проекта Международной космической станции. Это США и Россия, а также Франция, Норвегия, Италия, Испания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, Канада, Швеция, Дания и Япония.

Платиновая Буковина

Ключові слова: работа МКС на орбите, финансирование МКС, Международная космическая станция

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