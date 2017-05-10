



Нидерланды назвали дату дебатов по ассоциации Украина-ЕС - 10.05.2017 10:24

В официальном порядке была утверждена дата дебатов в парламенте Нидерландов. Дебаты, напомним, будут посвящены ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.



Сенат Нидерландов отмечает, что дебаты намечены на 23 мая.

Пердварительно перед дебатами были направлены решения комитетов. Между тем, пока еще не известно, состоится ли голосование в тот же день, что и дебаты. В связи с чем можно сделать вывод, что голосование в нидерландском парламенте по данному вопросу состоится на следующем пленарном заседании.



Так, если ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС утвердят члены Сената Нидерландов, это разблокирует официальных запуск ассоциации между Евросоюзом и Украиной.

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