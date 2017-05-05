Креативный директор Евровидения 2017 рассказал о санкциях

- 05.05.2017 15:31
Креативный директор Евровидения 2017 рассказал о санкциях

О возможности введения санкций Европейского вещательного союза в отношении Украины рассказал креативный директор Евровидения-2017 Сергей Проскурня. По его словам, сами организаторы конкурса таких сообщений не озвучивали.

По словам продюсера, на Крещатике в Киеве 4 мая присутствовали все руководящие лица конкурса. Все обменялись поздравлениями по поводу удачного старта. Креативный супервайзер Евровидения-2017 отметила, что несмотря на то, что удалось успеть в последнюю минуту, все получилось идеально, сообщил Проскурня.

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Франк-Дитер Фрайлинг, который является председателем организационного комитета конкурса Евровидение в одном из недавних интервью сообщил, что Украине могут грозить санкции ЕВС. Причина состоит в нарушении устава конкурса, а именно - невозможность обеспечить присутствие на конкурсе всех участников. Речь идет о российской артистке Юлии Самойловой, которой СБУ запретила на 3 года въезд на территорию Украины.

При этом, также шла речь о введении санкций и в отношении России. Дело в том, что в преддверии конкурса представители РФ не принимали участие ни в каких заседаниях, связанных с Евровидением, которые проводились в Киеве. Организаторы расценивают данное поведение как еще одно нарушение устава Евровидения.

Платиновая Буковина

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