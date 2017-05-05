На Буковине увеличилось количество вакансий- 05.05.2017 13:26
Количество вакансий в Черновицкой области по состоянию на 1 апреля 2017 года составило 1300 вакансий. По сравнению с прошлым годом, данная цифра больше в 1,2 раза.
Об этом сообщает исполняющая обязанности директора Черновицкого областного центра занятости Любов Кожолянко.
Предприятия перерабатывающей промышленности испытывают наибольшую потребность в сотрудниках, что составляет 30,8% от общего числа вакансий. 10,4% вакансий приходятся на работу в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности.
Так, по данным областного центра занятости, с начала года более тысячи работодателей подали почти 4500 вакансий, то есть, практически на тысячу больше, чем за аналогичный период прошлого года. В связи с увеличением предложений по трудоустройству на одно рабочее место снизилась нагрузка Так, на одно вакантное место сейчас приходится 6 безработных претендентов, причем, на начало года было 11 человек на одно рабочее место.
Социальными услугами областной службы занятости в первом квартале 2017 года воспользовалось свыше 11 тысяч безрабтных, а также 2000 человек без предоставления статуса безработных. 2400 буковинцев были трудоустроены при содействии областной службы занятости.
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