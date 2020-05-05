



В центре Москвы - крупный пожар 5 05 2017 - 05.05.2017 10:42

В пресс-службе московского управления Министерства чрезвычайных ситуаций отмечают, что в центральной части российской столицы утром 5 мая начался крупный пожар.

МЧСники отмечают, что горит здание расселенного дома №19 в Лубянском проезде. Если пожар начал разгораться на площади около 100 квадратных метров, то его площадь стремительно уже увеличилась до 3000 квадратных метров.

В связи с этим номер сложности ситуации также повысили со второго до третьего. Спасатели призывают людей для собственной безопасности заранее выбирать пути объезда, поскольку в связи с чрезвычайной ситуацией по Лубянскому проезду движение ограничено.

Информации о причинах возгорания здания пока что нет.

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