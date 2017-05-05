Е-декларации для активистов предлагают отменитиь- 05.05.2017 10:19
Члены неформальной группы "Друзья европейской Украины" в составе 20 депутатов Европарламента выступили с обращением к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману. Евродепутаты призывают отказаться от обязательного электронного декларирования для украинских общественных активистов.
По словам евродепутатов, е-декларирование не обязательно распространять на тех, кто борется с коррупцией. В целом, они предлагают внести правки в законодательство касаемо активистов антикоррупционной сферы.
Еврочиновники заявили в своем послании, что элеткронные декларации для активистов являются ничем иным, как дискриминацией. Введение е-декларирования для лиц з неправительственных организаций, основной деятельностью которых является проитводействие коррупции - беспрецендентый шаг, в котором нет никакой необходимости.
Представители ЕП отмечают, что таким образом на люде оказывается дополнительное давление. А эти люди играют очень важную роль в борьбе с коррупцией, потому решение о введении в отношении этих лиц е-декларирования необходимо пересмотреть. Евродепутаты акцентируют внимание на том, что усилия по борьбе с коррупцией в Украине были серьезными и искренними.
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