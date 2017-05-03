США провели запуск баллистической ракеты- 04.05.2017 09:44
Второй раз за неделю в Соединенных штатах Америки прошли испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия, проводимые Военно-воздушными силаи страны.
Как отмечается, ракета совершила успешный полет на расстояние более 4000 миль, после чего упала неподалеку от Маршалловых островом в Тихом море.
Отмечается, что управление ракетой осуществлялось дистанционно, и запускали ее военнослужащие из штата Монтана.
Испытания прошли спустя несколько дней после пусков ракет в Северной Корее. Отметим, ракетные испытания Пхеньян провел неудачно.
Отметим, что США располагают ракетами Minutemen III в количестве 450 штук. Они находятся впусковых шахтах на авиабазах "Уоррен" и "Малмстром", расположенных в штате Монтана, а также на базе "Майнот" в Северной Дакоте.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.05.2017 15:13
- 04.05.2017 15:07
- 04.05.2017 12:11
- 04.05.2017 11:56
- 04.05.2017 11:10
- 04.05.2017 10:43
- 04.05.2017 10:33
- 04.05.2017 09:58
- 04.05.2017 09:23
- 03.05.2017 17:08