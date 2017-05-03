



США провели запуск баллистической ракеты - 04.05.2017 09:44

Второй раз за неделю в Соединенных штатах Америки прошли испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия, проводимые Военно-воздушными силаи страны.

Как отмечается, ракета совершила успешный полет на расстояние более 4000 миль, после чего упала неподалеку от Маршалловых островом в Тихом море.

Отмечается, что управление ракетой осуществлялось дистанционно, и запускали ее военнослужащие из штата Монтана.

Испытания прошли спустя несколько дней после пусков ракет в Северной Корее. Отметим, ракетные испытания Пхеньян провел неудачно.

Отметим, что США располагают ракетами Minutemen III в количестве 450 штук. Они находятся впусковых шахтах на авиабазах "Уоррен" и "Малмстром", расположенных в штате Монтана, а также на базе "Майнот" в Северной Дакоте.

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