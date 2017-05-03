Кабмин снизил социальные нормы для расчета субсидий

- 03.05.2017 15:10
Кабмин снизил социальные нормы для расчета субсидий

Постановление Кабинета Министров Украины, согласно которому снижаются социальные нормативы на использования электроэнергии, газа и тепловой энергии, устанавливаемых для расчета размера жилищной субсидии для населения, вступило в силу.

О соответствующих нововведениях сообщается в постановлении правительства.

На сайте Кабмина в постановлении отмечено, что некоторые социальные нормативы были пересмотрены ввиду фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. Так, в соответствии с положениями документа, социальная норма потребления природного газа была снижена с на 0,5 кубометра на 1 квадратный метр отапливаемой площади, и теперь составляет 5 кубометров на 1 квадратный метр.

Также, для домов, оснащенных домовыми либо квартирными устройствами учета, нормативы потребления тепловой энергии централизованного теплоснабжения были снижены до 0,0431 Гкал на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного периода. Ранее этот показатель составлял 0,0548 Гкал на 1 квадрат площади. Применяемая для отопления электроэнергия также была пересмотрена. Так, в отопительный период по новым нормативам социальный норматив составит 51 кВт/час на 1 квадрат отапливаемой площади. Прежде этот показатель составлял 65 кВт/час.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: жилищные субсидии Украина, оформление субсидий, социальные нормативы для субсидии

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