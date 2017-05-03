В фан-зоне Евровидения-2017 забраковали порядка 40 мест

- 03.05.2017 10:36
В фан-зоне Евровидения-2017 забраковали порядка 40 мест

На все девять шоу в рамках Евровидения-2017 можно купить билеты в фан-зону. Как стало известно, на сайте официального билетного агента Евровидения билеты в продажу поступят уже сегодня, 3 мая, после обеда.

Организаторы отмечают, что еще одна партия билетов была выпущена в продажу 29 апреля, и она разошлась буквально за несколько часов. Кроме того, для просмотра шоу, как оказалось, не все из проданных билетов оказались пригодными.

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Была проведена инспекция зрительского зала, вместимость которого составляет 10 тысяч зрителей. Було установлено, что примерн с 40 мест либо плохо видно происходящее на сцене, либо не видно вовсе ничего. В целом, ан девять шоу было забраковано порядка двух тысяч билетов. 

Организаторы утверждают - все проблемы будут оперативно разрешены. Купившим билеты принесли свои извинения за неудобство, и будут сделаны замены. Либо же желающим будут возвращены средства за покупку билета.

Стоит отметить, что участники Евровидения-2017 уже провели в Киеве свои первые репетиции.

Платиновая Буковина

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