



Украина готова встречать гостей Евровидения-2017 - 28.04.2017 16:43

Основные локации Евровидения-2017 в Киеве прошли проверку организационного комитета по подготовке и проведению конкуса. Напомним, что оргкомитет возглавляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Проверке подверглись основные площадки конкурса, а именно - Международный выставочный центр.

О проведении проверки основных локаций для участников конкурса и поклонников Евровидения сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

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По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина уже полностью готова к проведению международного песенного конкурса. Все запланированные для организации одного из крупнейших в Европе международных песенных конкурсов выполнены в срок.

Глава Министерства культуры Украины Евгений Нищук, который является заместителем главы оргкомитета, подчеркнул, что для представления Украины на наивысшем уровне как организатора Евровидения огромную работу проделали специалисты разных сфер деятельности. Евровидение является наилучшей возможностью продемонстрировать достижения Украины в области искусства, также показать уникальность ее истории и культуры. Евровидение, по словам министра, также является ценным инструментом культурной дипломатии, которая показывает реальное положение дел, а не искривленную пропагандой действительность. Нищук подчеркнул, что Украина - толерантная, и настроена по отношению к зарубежным гостям искренне и гостеприимно.

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