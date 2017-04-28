Шведские ученые разрабатывают словарь языка дельфинов

- 28.04.2017 11:46
Шведские ученые разрабатывают словарь языка дельфинов

Шведские ученые  из Королевского технологического института заинтересованы в контакте у дельфинами в плане общения. Для общения с одними из умнейших созданий на планете исследователи намерены использовать нейросеть, которая с помощью анализа сигналов афалин позволит составить словарь.

Как известно науке, дельфины для коммуникации используют достаточно развитую систему. У них имеется язык жестов, в качестве которых они используют прыжки, повороты и особое положение тела. Вербальное общение осуществляется с помощью различных звуков. Как утверждают ученые, дельфины использую порядка 200 различных свистов.

В 2016 году было установлено, что афалины имеют индивидуальные имена, которые используют в ощении. Речь идет о последовательности сигналов, используемых животными, чтобы обратиться друг к другу или позвать кого-то. Ученые записали эти звуки, и прокрутив запись для животных, обнаружили, что дельфины отзываются на собственное имя.

Так, исследователи намерены использовать для анализа огромного количества записанных звуков компьютерные алгоритсы. Этот массив данных был зафиксирован на юге Швеции в Кольморденском дельфинарии. Компьютерный алгоритм разработала компания Gavagai AB. Его уже применяли в создании математических моделей для описания примерно 40 ествественных языков. Данный алгоритм используется для создания электронных словарей, эффективных для автоматического перевода либо проверке текста на ошибки. Для осоздания словаря языка дельфинов предполагается использование именно этого алгоритма.

Ученые надеются, что они смогут изучить язык дельфинов и начать общение с ними.

Платиновая Буковина

Ключові слова: язык дельфинов, словарь дельфинов, афалины общение

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