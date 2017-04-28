В зоне АТО погиб один военный, есть пострадавшие

- 28.04.2017 10:08
В зоне АТО погиб один военный, есть пострадавшие

По информации пресс-штаба антитеррористической операции, на Донбассе за прошедшие сутки погиб один боец украинской армии. также сообщается о пострадавших из числа ВСУ.

Отмечается, что один из погибших проходил службу в районе Красногоровки Донецкой области в составе одной из механизированных бригад. Также на указанном направлении пострадало в результате боевых действий еще четверо военнослужащих.

Как информируют в штабе АТО, за прошедшие сутки 27 апреля террористы осуществляли огонь по позициям сил антитеррористической операции порядка 52 раз. При обстрелах беовики применяли вооружение БТР и БМП, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, а таукже минометы 82-мм и 120-м калибров.

Что касается Донецкого направления, то под вражеский огонь попали позиции украинских силовиков в районе Песок, Водяного, Авдеевки, Марьинки, Гнутово, Хайцево, Широкино, Мироновского, Каменки, Новотроицкого, Верхнеторецкого, Красногоровки, Новоселовки и Павлополя.

На Луганском направлении под обстрелом оказались Сизое, Станица Луганская, Валуйское, Крымское и Катериновка.

 

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