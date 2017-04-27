Сепаратисты готовятся совершить внутренний обмен заключенными

- 27.04.2017 15:28
Сепаратисты готовятся совершить внутренний обмен заключенными

Как стало известно, самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" намерены осуществить внутренний обмен заключенными.

Так, в подконтрольный боевиками Луганск отправилась так называемая министр юстиции "ДНР" Елена Радомская. В Луганске она встретилась с "генеральным прокурором" "ЛНР" Зауром Исмаиловым, которому передала договор, предписывающий обмен заключенными между республиками.

Если стороны подпишут данный договор, то отбывающие наказание в "ДНР" жители самопровозглашенной "Луганской народной республики" могут вернуться на родину для отбывания наказания. При этом, аналогичная возможность будет действовать и для жителей "ДНР", которые находятся в заключении на подконтрольных боевикам луганских территориях.

В сообщении отмечается, что генеральная прокуратура "ЛНР" изучает текст договора. Также изучаются возможности сотрудничества в данном вопросе с донецкой стороной.

 

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Ключові слова: заключенные на Донбассе, обмен заключенными ДНР и ЛНР

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