Вакцины важны для детей и взрослых

- 27.04.2017 11:21
Вакцины важны для детей и взрослых

 

Вакцинация для здоровья детей имеет очень важную роль. Дело в том, что у детей ввиду неокрепшего иммунитета чаще всего могут развиваться осложнения от болезней. Именно вакцинация позволяет предупредить развитие некоторых болезней, ведь все мы знаем, что гораздо проще предупредить заболевание, чем лечить его. Кроме того, иммунизация также может спасти жизнь, защитив от смертельных заболеваний. 

Во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что в вакцинации нуждаются не только дети, но и взрослые.

Вирус папилломы человека првооцирует рак шейки матки, и вакцинацию от него могут пройти как взрослые, так и подростки. Стоит также подчеркнуть, что через определенный промежуток времени вакцины становятся менее эффективными. В связи с этим медики рекомендуют вакцинироваться повторно. В особенности, это касается вакцин от дифтерии и столбняка. Что касается людей "в возрасте", то им рекомендуется ежегодно делать прививки от гриппа, ведь вирусы гриппа с каждым годом становятся более агрессивными, а пожилой организм с годами ослабевает.

Представители ВОЗ отмечают, что из-за сокращения масштабов иммунизации в странах Европы имела место вспышка заболеваемости корью. 500 случаев заражения корью было зарегистрировано только в январе нынешнего года. Львиная доля заболеваний - 474 случая - была зафиксирована в семи европейских странах, а именно - Германии, Италии, Румынии, Польше, Украине, Швейцарии и Франции.

116 миллионов детей во всем мире ежегодно проходят вакцинацию, как сообщают в ВОЗ. При этом, без вакцин остаются 1,4 миллиона детей. На 10 стран приходится 60% невакцинированных детей, и в числе этих стран находится Украина. В нашей стране по разным причинам вакцины не получают 370 тысяч детей.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: вакцинация для взрослых, вакцины ВОЗ, ВОЗ показатели вакцинации в мире

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