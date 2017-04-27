



В НАСА нашли ледяного близнеца Земли - 27.04.2017 10:56

Астрономы заявили о необычной космической находке - исследователи Национального аэрокосмического агентства США открыли новую планету размером с Землю.

Представители NASA утверждают, что речь идет о ледяной планете, которая похожа на Землю не только размерами. От своей звезды она удалена практически на такое же расстояние, что и Земля от Солнца.



Ученый Йосси Шварцвальд отмечает, что среди остальных обнаруженных с помощью метода микролинзирования ледяных планет недавняя находка является самой маленькой.

Обнаруженная планета была названа пециалистами OGLE-2016 BLG-1195Lb. Находится объект на расстоянии порядка 13 тысяч световых лет от Земли. Поверхность планеты покрыта солидным ледяным слоем. При этом, ее температура оказалась ниже температуры Плутона. В связи с этим существование на данной планете воды может быть практически невозможным.

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