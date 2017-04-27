Черновчан приглашают на экофестиваль ЧИСТОFEST- 27.04.2017 10:21
Черновчан приглашают принять участие в масштабной экологической акции "Сделаем Украину чистой вместе!", в рамках которой проводится художественно-экологический фестиваль ЧИСТОFEST. Всеукраинский фестиваль одновременно пройдет по всей Украине, и Черновцы не станут исключением.
Цель фестиваля ЧИСТОFEST состоит в раскрытии актуальных экологических проблем нашей страны с использованиеи искусства, распространения культуры уборки, отношения к мусору и вторичной переработе отходов. Также предполагается создание особой среды по обмену опытом и общению единомышленников, что будет способствовать налаживанию экологического будущего Украины.
Масштабная уборка Черновцов в рамках экофестиваля ЧИСТОFEST состоится в 10:00 29 апреля в различных участках нашего города. Сам фестиваль начнется в 12:00 в Жовтневом парке со стороны отеля "Черемош".
Гостей экофеста ожидают выступления артистов, леткорий на темы чистоты воды, радиации, вреда батареек. Также будут проводиться различные мастер-классы, физическая активность, фотозона, а также контактная импровизация под музыку. Организаторы экофестиваля ЧИСТОFEST - общественная организация “Let’s do it, Ukraine”. В Черновцах мероприятия организовывают Черновицкий Пласт и Фундация региональных инициатив.
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