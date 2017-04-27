Насиров может сбежать за границу под прикрытием дзюдо

- 27.04.2017 09:55
Насиров может сбежать за границу под прикрытием дзюдо

После выхода из СИЗО экс-глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров 17 апреля возглавил Федерацию дзюдо Украины. В то же время, чиновник все еще пребывает под следствием.

Прокурор Специальной атикоррупционной прокуратуры Роман Симкив во время судебного заседания об избрании меры пресечения для отстраненного главы ГФС, которое состоялось 25 апреля, выразил опасения, что Насиров может воспользоваться своим новым постом, чтобы выехать за границу.

Стоит отметить, что ходатайство об избрании меры пресечения будет рассматриваться сегодян утром, 27 апреля.

Напомним, что председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову детективы НАБУ 2 марта вручили сообщение о подозрении, которое было выдано в рамках расследования "газового дела Онищенко". В особенности, Насиров подозревается в совершении деятельности, которая способствовала нанесению государству ущерба в ращмере 2 миллиардов гривен. Меру пресечения в виде содержания под стражей Соломенский районный суд Киева назначил 7 марта. Насиров был помещен под арест на 60 дней с возможностью освобождения под залог в размере 100 миллионов гривен. Залог был внесен супругой чиновника уже 16 марта, и этим же вечером Насиров покинул следственный изолятор.

Платиновая Буковина

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