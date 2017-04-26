



В Стамбуле подорвали автобус со студентами - 27.04.2017 09:23

В Стамбуле 26 марта прогремел взрыв - взрывное устройство было установлено в микроавтобусе частного университета. Отмечается, что пятеро человек получили ранения в результате происшествия.

Среди пострадавших - водитель автобуса и четверо студентов. Всех пострадавших немедленно госпитализировали в больницу.

Правоохранители обнаружили на месте происшествия - внутри автобуса - гвозди, ввиду чего возникла мысль о том, что речь шла о применении взрывного устройства, изготовленного самостоятельно. Взрывчатку в сумке положил в транспорт мужчина, которого другие могли принять за студента.



Стоит отметить, что в Турции накануне была проведена спецоперация, в ходе которой было задержано 803 человека. Также прокуратурой были выданы ордеры на задержание 2900 сотрудников полиции по подозрению в связях с религиозным деятелем Фетхуллахом Гюленом. Отметим, что именно проповедника Гюлена считают организатором попытки государственного переворота, который имел место в июле 2017 года.

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