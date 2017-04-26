Монетизацмий субсидий: украинцы получат по 700 грн

- 26.04.2017 14:23
Монетизацмий субсидий: украинцы получат по 700 грн

Решение о монетизации суммы сэкономленной жилищной субсидии, в особенности, на оплату электроэнергии и газа, было принято на заседании Кабинета министров Укрианы в среду, 26 апреля. В общей сложности, монетизация будет возможна для примерно 1,5 миллионов семей украинцев.

Глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева отметил в ходе выступления, что в рамках нововведения предполагается изменить порядок назначения субсидий. Новые условия позволят монетизировать остатки субсидий.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что данное нововведение позволит почти 1.5 миллионам украинских семей получить выплаты в размере около 700 гривен. Такую компенсацию получат те граждане, которые экономно использовали газ и электроэнергию для отопления.

Компенсация будет предоставлена наличными.

Платиновая Буковина

Ключові слова: монетизация субсидий, субсидии Украина, экономия на отоплении субсидии

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Созданы абсолютно прозрачные джинсы Магазин модной одежды Topshop приготовил для свих поклонников необычный элемент одежды. Недавно были презентованы джинсовые
- 26.04.2017 17:14
Украинец в крымской тюрьме покончил с собой Один из заключенных в тюрьме в Крыму - украинец Андрей Лугин - в знак протеста против перемещения в российскую колонию покончил с собой.
- 26.04.2017 15:34
Черновцы могут получить из Бухареста 100 троллейбусов По словам мэра Бухареста Габриэлы Фири, местные власти готовы передать Черновцам 100 б/у троллейбусов. Об этом говорится в официальном
- 26.04.2017 14:50
Химические атаки в Сирии совершал режим Асада - Франция Французская разведка предоставила доказательства того факта, что во время атаки на город Хан-Шейхун рядом с Идлибом (Сирия) правительственные
- 26.04.2017 13:50
Резкое обострение конфликта в зоне АТО 26 04 2017 В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе отмечается обострение ситуации.
- 26.04.2017 13:27
В Киеве к Евровидению-2017 пустят речные трамваи К Евровидению-2017 в Киеве начнут курсировать речные трамвайчики. Как сообщается, данный транспорт будет сообщать
- 26.04.2017 12:17
ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 26 04 2017. Фото В Черновцах в среду, 26 апреля, на улице Южно-Окружной произошла автомобильная авария. Происшествие случилось примерно в 11:30.
- 26.04.2017 11:49
Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали на Буковине По информации пресс-службы Черновицкого пограничного отряда, вечером вторника, 25 апреля, в пропускном пункте Мамалыга
- 26.04.2017 11:16
Наилучшие цвета для хорошего настроения Цвета оказывают влияние на человека и способны поднять настроение и даже успокоить нервы. Рызличные цвета могут восприниматься с дискомфортом
- 26.04.2017 10:56
Почему в Антарктиде течет кровавый водопад Группа ученых во главе с представителями Университета Аляски провели исследования таинственного Кровавого водопада, который находится в Антарктиде. Наконец,
- 26.04.2017 10:06

Всі новини