Монетизацмий субсидий: украинцы получат по 700 грн- 26.04.2017 14:23
Решение о монетизации суммы сэкономленной жилищной субсидии, в особенности, на оплату электроэнергии и газа, было принято на заседании Кабинета министров Укрианы в среду, 26 апреля. В общей сложности, монетизация будет возможна для примерно 1,5 миллионов семей украинцев.
Глава Министерства социальной политики Украины Андрей Рева отметил в ходе выступления, что в рамках нововведения предполагается изменить порядок назначения субсидий. Новые условия позволят монетизировать остатки субсидий.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что данное нововведение позволит почти 1.5 миллионам украинских семей получить выплаты в размере около 700 гривен. Такую компенсацию получат те граждане, которые экономно использовали газ и электроэнергию для отопления.
Компенсация будет предоставлена наличными.
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