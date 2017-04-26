



ДТП в Черновцах на Южно-Окружной 26 04 2017. Фото - 26.04.2017 11:49

В Черновцах в среду, 26 апреля, на улице Южно-Окружной произошла автомобильная авария. Происшествие случилось примерно в 11:30.

Как отмечают свидетели с места происшествия, авария произошла в районе озера на Южно-Окружной. На проезжей части столкнулись серый внедорожник BMW и белая "Таврия".

На место прибыла патрульная полиция, правоохранители занимаются выяснением обстоятельств ДТП. Также прибыла карета скорой помощи.

О пострадавших и жертвах аварии пока что не сообщается. Следите за обновлениями на нашем сайте!

Платиновая Буковина, Черновцы

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