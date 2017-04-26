Разыскиваемого Интерполом иностранца задержали на Буковине- 26.04.2017 11:16
По информации пресс-службы Черновицкого пограничного отряда, вечером вторника, 25 апреля, в пропускном пункте Мамалыга был задержан гражданин Молдовы, разыскиваемый Интерполом.
Так, в КПП прибыл автомобиль Дачиа, одним из апассажиров которого был 30-летний молдован. При проверке его документов сработала база данных Интерпола. Было установлено, что мужчина находится в международном розыске.
Гражданина Молдовы разыскивают по подозрению в совершении преступлений на территории Румынии, а именно - в мошенничестве против государства, а также создании преступной группировки.
Украинское бюро Интерпола в Киеве получило оповещение от Черновицкого погранотряда. Задержанного передали представителям Национальной полиции.
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