



К безвизу Украина запустит три международных поезда - 26.04.2017 09:26

Принятие безвиза для Украины дает еще несколько положительных возможностей для украинцев. Так, 26 апреля решение Европарламента о безвизе для Украин будет официально утверждено послами Европейского Союза.

Кроме того, Укрзализныця планирует запустить после официального упразднения визового режима с ЕС три международных поезда. Речь идет о поездах, которые позволят гражданам Украины путешествовать в Венгрию, Словакию и Румынию.

При этом, как сообщает обозреватель Олег Пономарь, ввиду установления безвиза в Украине также ожидается усиление присутствия американского бизнеса, и уже поступили конткретные предложения их США.

Напомним, что практически все условия для либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом были соблюдены, проведены необходимые процедуры. Ориентировочно с середины июня текущего года украинцы могут начать пользоваться преимуществами безвиза.

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