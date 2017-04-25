Как сохранить здоровье позвоночника

- 25.04.2017 15:54
Как сохранить здоровье позвоночника

Главной опорой нашего тела является позвоночник, и от его здоровья зависит здоровье едва ли не всех органов. Кроме того, в позвоночнике содержится спинной мозг, благодаря которому организм работает полноценно. Управление нашими движениями возможно благодаря кровеносным сосудам, нервам, а также мышцам, которые проходят через позвоночник. Важно ценить свое здоровье и следить, чтобы позвоночник также не страдал. Для этого нужно соблюдать некоторые правила, которые позволят сохранять и поддерживать здоровое состояние вашего позвоночника.

Тяжести носить не стоит тем людям, которые не имеют для этого достаточной подготовки. Тем более, ношение тяжестей женщинами грозит другими проблемами, причем, не только с позвоночником.

Красивая осанка отличает не только артистократов либо тех, кто занимается, к примеру, танцами. Родители не зря требуют от детей держать осанку. Да и некоторым взрослым не помешает обратить на собственную осанку внимание. Спина должна быть прямой,и подбородок должен создавать угол в 90 градусов. При этом, взгляд должен находиться чуть выше линии глаз. Кроме того, следите, чтобы грудная клетка была немного приподнята вверх, плечи были расправлены. Живот и ягодицы следует подтягивать к позвоночнику. Ровная осанка - это не только красивый внешний вид и ровная походна, но и привлекательность и здоровье.

Важно при этом соблюдать осанку, независимо от выбранной вами позы. При сидении желательно, чтобы место было немного жестким, и высота сидения равнялась длине вашей голени. При сидении спина должна касаться спинки стула. Закидывать ногу на ногу не рекомендуется, так как вы нарушаете кровообращение. В целом, садиться нужно плавно - даже со стороны это выглядит красивее и грациознее.Полжения полулежа стоит избегать. Если вы планируете полежать либо отправляетесь спать, отдавайте предпочтение жесткой кровати с эластичным матрацом. Подушка для сна не должна быть большой.

Работа за компьютером, как известно, предусматривает сидячий образ жизни, который не самым лучшим способом сказывается на состоянии позвоночника. Также сидячая работа вредить органам малого таза, приводя к застою. В течение рабочего дня необходимо время от времени делать паузы, которые позволят отдохнуть и снизить нагрузку на организм. Стоит менять позы, отдыхать от работы время от времени, чтобы пройтись, расправить плечи, немного размяться.

Прогулки пешком оказывают потрясающее влияние на организм. В особенности, отлично с этим справляется бег, который позволяет оказать нагрузку на все группы мышц нашего тела. Пробежки укрепляют сосуды и сердце, благототворно сказываются на состоянии суставов, а также позволяют расслабить нервы. Особенно бег и даже простые прогулки будут крайне полезны тем, кто вынужден по работе проводить много времени, сидя за компьютером.

Массаж крайне полезен для опорно-двигательного аппарата. В целом, он отлично помогает расслабиться, укрепить здоровье в целом. Даже находясь на работе, вы можете сделать себе самому несложный массаж. Массируйте поясничный отдел, шейно-плечевой пояс, не помешает массаж запястий, особенно это полезно тем, кто работает за компьютером. Если с позвоночником действительно имеются проблемы, курс лечебного массажа может быть просто необходим.

С задачей укрепления и поддержания здорового состояния вашего позвоночника отличным образом справляется плавание. Также не помешает фитнес. Гимнастика хотя бы раз в неделю, направленная именно на позвоночник, полезна, если она выполняется правильно и систематически. 

Платиновая Буковина

Ключові слова: здоровый позвоночник, красивая осанка, позвоночник советы

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