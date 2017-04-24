Особенности фан-зон Евровидения-2017 в Киеве

- 25.04.2017 11:13
Особенности фан-зон Евровидения-2017 в Киеве

В Киеве для гостей Евровидения-2017 будет открыто пять фан-зон, как сообщила директор департамента Киевской городской государственной администрации по подготовке конкурса Диана Попова.

Одна из фан-зон международного конкурса будет действовать на Софиевской площади,  где гости конкурса смогут полюбоваться столичными каштанами, а также узнать об историческом прошлом Украины. Вторая фан-зона на Контрактовой пощади отметится сувенирами, выступлениями различных артистов. На Почтовой площади будет представлена ретроспектива прошлых конкурсов Евровидения, здесь также выступит победительница Евровидения-2004 Руслана. На Троицкой площади фанаты Евровидения смогут оценить красоту итальянской оперы и француского канкана. В Музее Киевская фортеця будет располагаться пятая фан-зона.

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Транслировать выступления Евровидения-2017 будут только на Крещатике - в локации Eurovillage. Что касается остальных площадок для фанатов Евровидения, то на них за две недели ожидается проведение в общей сложности более десяти концертов.

Организаторы Евровидения-2017 заявляют, что в день официального начала конкурса в столице должна быть хорошая погода - без дождя и облаков. По словам креативного продюсера конкурса Сергея Проскурни, тучи обещают разогнать, как это делают перед праздничными парадами или президентской инаугурацией.

Платиновая Буковина

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