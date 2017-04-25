



Боевики 21 раз обстреляли силы АТО - 25.04.2017 09:38

По информации пресс-штаба АТО, за прошлые сутки позиции украинских словиков были обстреляны 21 раз.

Больше всего под удар попали позиции на Мариупольском направлении. Обстрелам подверглись опорные пункты в районе таких населенных пунктов, как Широкино, Красноговка, Гнутово, Водяное и Марьинка.

Что касается Донецкого направления, то под обстрел попали позиции в районе Песок, Авдеевки, Троицкого и Верхнеторецкого.

По позициям на Луганском направлении огонь боевики осуществляли в районе Новоалександровки. На этом участке террористы применяли стрелковое оружие.

Отмечается, что украинские военнослужащие соблюдали режим прекращения огня, не открывая ответный огонь. Сообщений со стороны боевиков об обстрелах ВСУ не поступало.

Платиновая Буковина

Всі новини