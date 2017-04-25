Боевики 21 раз обстреляли силы АТО- 25.04.2017 09:38
По информации пресс-штаба АТО, за прошлые сутки позиции украинских словиков были обстреляны 21 раз.
Больше всего под удар попали позиции на Мариупольском направлении. Обстрелам подверглись опорные пункты в районе таких населенных пунктов, как Широкино, Красноговка, Гнутово, Водяное и Марьинка.
Что касается Донецкого направления, то под обстрел попали позиции в районе Песок, Авдеевки, Троицкого и Верхнеторецкого.
По позициям на Луганском направлении огонь боевики осуществляли в районе Новоалександровки. На этом участке террористы применяли стрелковое оружие.
Отмечается, что украинские военнослужащие соблюдали режим прекращения огня, не открывая ответный огонь. Сообщений со стороны боевиков об обстрелах ВСУ не поступало.
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