Укрализныця назначила дополнительные поезда на майские праздники 2017- 25.04.2017 09:11
По сообщению Укрзализныци, на майские праздники 2017 в Украине были назначены 23 дополнительных поезда.
Кроме того, еще назначены дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов.
Данные меры традиционно предприримаются для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки, который традиционно растет на праздники, в том числе и на майские. Так, дополнительные поезда назначаются для наиболее популярных направлений. Это Киев - Хмельницкий, Одесса - Львов, Киев - Николаев, Киев - Днепр, Киев - Сумы, Львов - Ужгород.
Отмечается, что на сайте Укрзализныци и в железнодорожных кассах уже доступны для продажи билеты на дополнительные поезда и рейсы.
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