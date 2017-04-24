



Цирк на воде в Черновцах 6-14 мая 2017 - 24.04.2017 11:09

В Черновцы с гастролями приезжает один из крупнейших в Украине передвижных цирков - цирк на воде Shekera. Это необычный цирк, который обещает массу впечатлений всем гостям - от мала до велика!

Артисты выступают на необычной арене, в роли которого выступет 10-метровый бассейн с подогревом, объем которого составляет 50 тонн воды. В зрительском зале, который обогревается, с комфортом на мягких креслах может разместиться более 700 гостей.

Подробности по тел. (098) 109-19-09, (099) 109-19-09

В программе цирка Шекера - уникальные номера европейского уровня, выступления акробатов и гимнастов, лазерное и огненное шоу. Развлекать гостей также будет веселый клоун Valeriy, артисты популярнейшего шоу "Украина має талант", а также дрессированные обезьянки, еноты, пони, питоны, крокодилы, северные ездовые собаки, а также коллектив "морских" кошек. Приходите, будет очень весело и интересно!

Цирк на воде Шекера в Черновцах устанавливает купол возле стадиона "Буковина". Выступления будут проходить в период с 6 по 14 мая. Ниже опубликовано расписание выступлений:

6 мая (суббота) - 17:00

7 мая (воскресенье) - 13:00, 17:00

8 мая (понедельник) - 17:00

9 мая (вторник) - 17:00

12 мая (пятница) - 18:00

13 мая (суббота) - 17:00

14 мая (воскресенье) - 13:00, 17:00.



Деи до 3 лет - бесплатно. При покупке билета в 3 и 4 рядах второй билет - бесплатно!

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