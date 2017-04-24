На Донбассе взорвали авто ОБСЕ

- 24.04.2017 09:35
На Донбассе взорвали авто ОБСЕ

На Донбассе 23 апреля был взорван автомобиль патруля ОБСЕ, в результате чего погиб парамедик специальной мониторинговой миссии организации (гражданин США, еще двое членов миссии пострадали. На данное событие отреагировали представители Государственного департамента США, которые призвали РФ оказать влияние на боевиков.

Так, Россию призвают применить рычаги давления на сепаратистов для осущствления шагов в установлении мира на Донбассе. Также это необходимо для установления на востоке Украины ощутимой, видимой и длительной обстановки безопасности.

В Госдепе отметили, что гибель наблюдателя ОБСЕ показывает, что на Донбассе ситуация продолжает становиться все более опасной, в том числе и для сторонних наблюдателей. Стороны призвали к прекращению огня, а также отводу от линии соприкосновения тяжелого вооружения.

Соединенные штаты не планируют отменять санкции в отношении России до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены в полном объеме, а аннексированный Крым не вернется в состав Украины.

Информацию о происшествии с подрывом авто ОБСЕ на Донбассе сообщили. Фото и видео с места взрыва опубликовали также боевики "ЛНР". 

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