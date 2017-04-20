С последствиями снегопадов в Молдове справляется армия- 21.04.2017 13:51
Уже второй день в Молдове продолжаются снегопады, для ликвидации которых были привлечены армейские силы. Об этом сообщила глава молдавского Министерства обороны Алла Дьякону.
В ликвидации последствий непогоды в миниципии Кагул и Унгенах уже принимает активное участие армия. Также военнослужащие задействованы в работах на участке трассы Кишинев-Негрешты.
По словам главы Минобороны, военнослужащие группами распределяются по секторам для ликвидации последствий обильных осадков в Кишиневе. В целом, предполагается, что в столице Молдовы будет работать примерно 300 военных.
Президент Молдовы Игорь Додон ранее сообщал, что он намерен рассмотреть обращение к парламенту о введении в стране чрезвычайного положение.
Напомним, что за последине сутки в Молдове из-за непогоды произошло десять автомобильных аварий. Различные травмы получили 11 человек. Семеро человек пострадали от падения деревьев, также падающие деревья повредили 164 автомобиля. Начиная с вчерашнего утра, только в Кишиневе упало более 3000 деревьев. При этом, количество деревьев, которые обрушиваются как во дворах, так и просто на улицах города, постоянно увеличивается.
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