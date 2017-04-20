



В атаке на автобус Боруссии задержан россиянин - 21.04.2017 10:02

По подозрению в организации нападения на автобус футбольного клуба "Боруссия" местной полицией был задержан россиянин. Задержание произошло в немецком городе Баден Вюртенберге.

По имеющейся информации, задержанного зовут Сергей, однако его фамилию на называют.

Отмечается, что 28-летний подозреваемый проживал в Дортмунде с 9 по 13 апреля и с 16 по 20 апреля, где снимал номер в отеле. При этом, в СМИ сообщается, что нападавший вовсе не был террористом, а его поступок обусловлен корыстными целям. Гражданин России приобрел акции дортмундской "Боруссии", и за счет теракта он планировал создать колебания курса акций, чтобы получить выгоду при их продаже.

Напомним, что 11 апреля у автобуса футбольного клуба "Боруссия" за несколько часов до матча "Монако" произошло два взрыва. На тот момент в транспорте находились футболисты и представители клуба. В результате одного из взрывов пострадал один из игроков клуба Марк Бартра. Другим пострадавшим оказался полицейский из сопровождения.

Данный матч по причине атаки было решено перенести на следующий день. Тем не менее, "Боруссия" в двух матчах проиграла "Монако" со счетом 2:3 и 1:3, из-за чего не смогла выйти в полуфинальную стадию Лиги Чемпионов.

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