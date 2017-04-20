



Потепление в Украине - с 25 апреля - 20.04.2017 11:06

Весеннее тепло вернется в Украину уже на будущей неделе - с 25-26 апреля. Как сообщает синоптик Наталка Диденко, на следующей неделе столбики термометров поднимутся до +20 градусов.

22 и 23 апреля уже ожидается небольшое потепление. Так, ожидается повышение температуры воздуха до +7... +12 градусов. В то же время, метеорологи прогнозируют дожди. Потепление начнется уже с 24 апреля - погода будет иметь сухой характер, а воздух прогреется до +20 градусов.

На территории Украины в четверг, 20 апреля, имеет место циклон с Балкан, которым обусловлена сегодняшняя погода. Так, во Львовской области, в Черновицкой, Кировоградской, Винницкой, Закарпатской и даже Одесской областях идет дождь и мокрый снег. Также холодной погода будет, по прогнозам синоптиков, в пятницу, 21 апреля. Наиболее холодно ожидается на Буковине, в Одесской области, Николаевской, Черкасской, Харьковской, Полтавской областях, а также на юге Хмельницкой области.

Остальные территории Украины обойдутся в эти дни относительно сухой погодой. тем не менее, в ночное время столбики термометров могут опуститься до отметки 4 градуса ниже нуля.

Платиновая Буковина

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