



Подписание документа о безвизе состоится в мае - 19.04.2017 16:36

Ближайшее рассмотрение предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом намечено на 26 апреля.

Об этом расскзаал первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко.



Именно 26 апреля, по словам Пристайко, Комитет постоянных представителей ЕС предположительно подтвердить результаты трехсторонних переговоров институтов ЕС о предолставлении Украине безвизового режима. Данный вопрос будет передан для утверждения в Совет ЕС 11 мая, и подпишут документ уже вскоре - в промежутке между 15 и 18 мая.

Первый заместитель также отметил, что после того, как документ о введении безвиза для Украины был подписан и опубликован в официальном журнале Евросоюза, Укриана получит безвизовый режим с 30 странами Европы, в частности, с 26 членами Евросоюза, кроме Ирландии и Великобритании. Также безвиз позволит украинцам совершать краткосрочные путешествия в Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн.

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