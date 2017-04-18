



Украинцы смогут передавать пенсии в наследство - 18.04.2017 17:05

Накопительная система пенсий позволит пенсионерам в будущем передавать накопления своим детям в наследство. О таком нововведении сообщил вице-премьер-министр Украины по социальным вопросам Павел Розенко.

По словам чиновника, по накопительной системе средства не сразу будут "проедаться", как при действующей сейчас солидарной системе. По сути, накопительные пенсии представляют собой долговременную инвестицию, которая контролируется государством по механизмам фондового рынка.

Благодаря накопительной системе пенсионные вклады, как отмечает Розенко, не будут сгорать. Их можно будет накапливать и даже приумножать, что позволит украинцам в будущем расчитывать на солидные пенсии.

Еще одной положительной чертой накопительной системы пенсий станет тот факт, что эти средства можно будет передавать в качестве наследства. Так, на сегодняшний день родственники пенсионера после его смерти ничего не получают.

Платиновая Буковина

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