Черновчан ожидают внеочередные выборы- 18.04.2017 13:55
На сессии Черновицкого городского совета во вторник, 18 ареля, городской голова Алексей Каспрук заявил о внеочередных выборах в Черновцах.
Мэр отметил, что соответствующее обращение он уже направил в Верховную Раду Украины.
По словам Каспрука, для Черновцов единственным верным решением является полная перезагрузка местного самоуправления. В связи с этим Черновцам необходимы внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета.
Мэр подчеркнул, что уже год в стенах городского совета продолжается противостояние, до сих пор не выбран секретарь, а также не до конца сформирован исполнительный комитет. Работа городского совета не отличается эффективностью, кроме того, депутаты не могут прийти к соглашению касаемо многих вопросов развития Черновцов. По его словам, и он как мэр, и все депутаты городского совета должны вместе понести ответственность за год утраченных возможностей. Также городской голова в своем обращении призвал чиновников признать данное решение необходимым и пойти на внеочередные выборы.
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