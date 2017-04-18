



В полиции Аризоны работает ящерица - 18.04.2017 13:33

В американском городе Эйвондейл, что в Аризоне, на полицейскую службу в официальном порядке была зачислена ящерица. Речь идет о бородатой агаме по кличке Айро.

Примечательно, что Айро еще год назад поступил на службу в полиции. Однако только в апреле 2017 года ящерица смогла стать полноправным полицейским сотрудником.

В местном отделении полиции, куда зачислили на работу ящерицу, состоялась торжественная церемония сдачи присяги. Айро даже получил собственный полицейский значок.

Известно, что рептилии обладают достаточно острым нюхом. Ввиду этого ящерицы более успешно, по сравнению даже с собаками из кинологической службы, справляются с поиском запрещенных веществ. Судя по всему, именно такой работой занимается полицейская ящерица Айро.

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