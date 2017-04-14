Почему нельзя есть слишком много авокадо

- 18.04.2017 11:29
Почему нельзя есть слишком много авокадо

Какими бы полезными ни были определенные фрукты и овощи, у них все же есть своя норма потребления. Так, к примеру, авокадо не рекомендуется съедать больше половинки плода за день.

Если вы являетесь не только поклонником здорового питания, но и намерены сбросить пару-тройку килограмм, то увлечение таким плодом, как авокадо, может сыграть с вами злую шутку. Дело в том, что в целом фрукте присутствует около 250-280 калорий, а количество жира может достигать 22 г, что довольно много.

Безусловно, авокадо известен благодаря содержанию пресловутых полезных жиров, крайне важных для здоровья, клетчатки и массы полезных витаминов. Но это вовсе не означает, что на авокадо стоит налегать в течение дня. Если съедать большо одной половины авокадо в день, вы рискуете поправиться, а вовсе не похудеть. Среднее содержания жира в авокадо, как отмечалось выше - порядка 22 г, а это - третья часть суточной дозы жира для обычного человека. А ведь не стоит забывать, что помимо авокадо, жиры поступают в организм из другой пищей, которую мы едим в течение дня. Потому половина авокадо в день - это оптимальное количество, чтобы насытить организм пользой и не перегрузить жирами.

Необходимое для каждого человека количество жиров является сугубо индивидуальным - в зависимости от массы тела, а также уровня физической нагрузки. Для тех, кто интенсивно занимается спортом или подвергается серьезным нагрузкам на работе, требуется больше калорий. В этом случае энергия от еды расходуется более интенсивно, потому может быть достаточно и целого авокадо. Однако если излишней энергии организму не требуется, то с этим плодом лучше не переборщить. В целом, суточное количество жиров для среднестатистического человека не должно превышать 30% калорий.

Диетологи советуют внимательно следить за пищей, которую мы едим. Ни одним из продуктов не стоит злоупотреблять, ведь иногда польза может быть не сопоставима с вредом. Здесь действует золотое правило - лучше меньше, да лучше. Пусть ваш рацион будет здоровым и разнообразным!

Платиновая Буковина

Ключові слова: польза и вред авокадо, жиры в авокадо

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