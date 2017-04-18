



В Сирии подорвали колонну эвакуируемых - 18.04.2017 10:56

Сирийская гражданская оборона информирует, что во время эвакуации жителей сирийского города Алеппо у колонны автобусов прогремел взрыв. В результате происшествия погибло по меньшей мере 100 человек. Именно такое количество тел погибших добровольцы смогли вынести с места взрыва.

Государственные СМИ Сирии отмечают, что примерное количество погибших составляет 39 человек. Представители повстанцев, которые обеспечивали охрану эвакуируемым, сообщают, что во время взрыва погибло 30 человек из представителей оппозиции. Сирийская обсерватория по правам человека приводит иные данные - по их информации погибло 43 человека

Взрыв, как отмечается, произошел у колонны автобусов эвакуируемых сирийцев, в субботу, 15 апреля. Люди находились на окраине города Алеппо, в районе Рашидин, ожидая выезда. Сообщается, что взрывное устройство привел в действие террорист смертник, который взорвал рядом с колонной заминированный автомобиль.

Ранее сообщалось о том, что в Алеппо и прилежащих районах застряли тысячи представителей гражданского населения, которрые должны быть эвакуированы из двух шиитских сел. Их предполагалось оменять на суннитских повстанцев, а также членов их семей.

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