На Буковине появится новый прокурор- 18.04.2017 09:53
Во вторник, 18 апреля, в Черновцах официально будет представленновый руководитель прокуратуры Черновицкой области. Коллективу органов его представит генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Мероприятия запланировано на 17:00.
После этого глава Генпрокуратуры проведет брифинг для представителей масс-медиа.
Отметим, что мероприятие состоится в здании областной прокуратуры по адресу ул. М.Кордубы, 21, в большом актовом зале на 5 этаже.
При этом, в пресс-службе ГПУ не сообщают, кто именно возглавит прокуратуру Черновицкой области. Ранее предполагалось, что наиболее подхлдящим кандидатом является Олег Соболь, нынешний руководитель прокуратуры Ровенской области.
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