



Восьмилетний ребенок угнал машину собственных родителей - 14.04.2017 16:18

На минувших выходных в США, штат Огайо, произошел курьезный случай - восьмилетний мальчик украл у собственных родителей авто, решив отправиться в McDonald's за вкусностями. Как только родители уснули, мальчик взял ключи от машину, младшую сестренку 4 лет, и поехал искать фаст-фуд.

Отмечается, что поездка обошлась практически без происшествий. Дети проехали почти 2 с половиной километра пути, не нарушив при этом правил дорожного движения. Они успешно добрались до закусочной и даже успели поесть бургеров, когда на место прибыла полиция.

Как стало известно, полицейских вызвал один из водителей, так как за рулем заметил малолетнего мальчика.

Ребенок позже рассказал, что водить автомобиль он научился с помощью обучающих видео на YouTube. К слову, на пути к ресторану быстрого питания маленькому водителю пришлось пересечь несколько перекрестков, а также железнодорожный переезд. Другие участники движения, ставшие свидетелями езды восьмилетнего ребенка, утверджают, что мальчик соблюдает скоростной режим и не нарушил ни единого правила. Полиция не стала выдвигать обвинений по данному случаю, однако, с родителями, чьи дети отправились в самостоятельное автомобильное путешествие, провели профилактическую беседу.

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