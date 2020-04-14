



Результаты пробного ЗНО-2017 уже известны - 14.04.2017 15:59

В Украине прошло пробное оценивание знаний сначала по 11 учебным предметам. Результаты пробного тестирования уже опубликованы на сайте Украинского центра оценивания качества знаний.

С результатами все желающие могут ознакомиться в личных кабинетах на сайте УЦОКО. Также можно воспользоваться сервисом "Определить результаты пробного ВНО". Так, результаты доступны по математике, истории Украины, географии, биологии, химии, физике, английскому, немецкому, французскому, испанскому и немецкому языкам. Те участники, которые подали свои ответы в сервис определения результатов, могут получить результаты по шкале от 1 до 12 баллов, и от 100 до 200 баллов.

Кроме того, были установлены пороговые баллы по каждому из предметов тестирования, которые рассчитала рабочая группа УЦОКО. Так, пороговый балл "сдал/не сдал" по истории Украины составил 26 баллов, 12 - по математике, 28 - по биологии, 15 - по физике, 29 - по географии, 16 - по иностранным языкам, 29 баллов - по русскому языку, и 20 баллов - по химии.

Отметим, что пороговый балл представляет собой обязательное количество баллов, которые должен набрать участник ВНО (ЗНО) с минимальной подготовкой. Данный порог рассчитывается на основании количества заданий в тестах, а также количества участников пробного тестирования.

Те участники пробного ЗНО-2017, которые преодолели пороговый балл, получат рассчет оценки за тестирование по шкале от 100 до 200 баллов.

Представители УЦОКО отмечают, что пробное тестирование необходимо для того, чтобы абитуриенты ознакомились с примерной процедурой проведения ЗНО и правилами поведения в пунктах тестирования. Результаты пробного тестирования не могут быть окончательной оценкой уровня знаний выпускников, а также не могут быть использованы для конкурсного отбора в вузы.

Платиновая Буковина

Всі новини