



Жители оккупированных территорий также могут пользоваться безвизом - 14.04.2017 15:13

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины сообщает о возможностях для жителей оккупированных территорий Украины для посещения стран ЕС в рамках действия безвизового режима.

Так, сообщается, что только через 20 дней после публикации решения о безвизе в Официальном журнале ЕС действие безвиза вструпит в силу. Это время уйдет на то, чтобы уведомить все пограничные службы стран, входящий в состав Евросоюза, о том, что граждане Украины могут пользоваться безвизовым режимом.

После окончательного вступления в силу безвизового режима граждане Украины смогут использовать биометрические загранпаспорта для путешествий в страны Шенгенской зоны без обязательного оформления въездной визы. Пребывание в других странах для украинцев в странах-членах Евросоюза (кроме Ирландии и Великобритании) воможно на протяжении не более 90 дней в течение каждых 180 дней. При этом, о возможностях для трудоустройства или проживания в странах Евросоюза речь не идет. Если гражданину Украины потребуется пребывать на территории ЕС на срок дольше 90 дней, необходимо будет оформить виз в консульском учреждении той страны, в которую планируется долгосрочная поездка.

Если после начала путешествия стало известно о том, что время пребывания в стране будет дольше предусмотренного безвизом срока, то необходиом немедленно обратиться в миграционные органы данного государства, чтобы пройти консультацию по данному вопросу и урегилуровать возможные трудности, касающиеся миграционного статуса.

Преимуществами безвизового режима Украины с ЕС могут воспользоваться также украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях. Для этого им также необходимы биометрические паспорта для поездок за границу.

Платиновая Буковина

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