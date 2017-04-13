14 апреля началась эвакуация их четырех сирийских городов- 14.04.2017 11:06
Массовая эвакуация населения стартовала сегодня, 14 апреля, в Сирии. Жители четырех сирийских городов - Мадайи, Кефрайю, Фуаа и Забадани - спешат покинуть родину благодаря соглашению, заключенному сирийской оппозицией с ираном и Катаром, которые проявляют лоялоность к повстанцам.
Стоит отметить, что проправительственные войска сейчас держат под контролем Фуаа и Кефрайю.
Что же касается Мадайи и Забадани, то их контролируют силы сирийской оппозиции. Отмечается, что для эвакуации местных жителей было выделено 140 автобусов. Для вывоза людей из Кефрайю и Фуаа предназначены 80 единиц транспорта. Остальные перевозят на безопасные территории жителей двух других городов.
Согласно планам, предполагается эвакуировать 30 тысяч человек.
Напомним, ООН в марте публиковали данные, согласно которым ситуация в четырех сирийских городах стремительно приближается к катастрофической. Предварительные оценки показали, что в них находится более 60 тысяч человек гражданского населения.
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