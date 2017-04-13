Польза весенней зелени для здоровья

- 13.04.2017 11:39
Польза весенней зелени для здоровья

Весной начинают появляться первые сезонные продукты, среди которых стоит выделить зелень и ее пользу для здоровья.

Оказывается, зелень не только хороша содержащимися в ней витаминами, но и способностью поднимать настроение. Безусловно, в этом тоже заслуга полезных микроэлементов в их составе. Добавлять зелень можно в любые блюда - от салатов и простых овощных нарезок, до супов, рагу и вторых блюд.

Стоит отметить, что свежая зелень богата клетчаткой, с помощью которой организм избавляется от вредных веществ. Зелень также позволяет разрыхлять пищу и способствовать ее лучшему усвоению, а также улучшению перистальтики кишечника. Хотите наладить работу пищеварительной системы? Введите в свой рацион свежую зелень! Она позволяет привести в норму концентрацию соляной кислоты желудочного сока.

В зелени также содержится белок, по меньшей мере 9 аминокислот. Если человек принял решение перейти на вегетарианскую диету, и противопоказаний по состоянию здоровья нет, то различными видами зелени вполне можно заменить мясо. Главное - насыщать организм другими полезными веществами, питаться разнообразно.

В самую первую очередь с наступлением весны впродаже появляются свежие и ароматные стрелки зеленого лука. В принципе, в современных супермаркетах он доступен круглый год. Зеленый лук не только дарит приятный вкус и пикантный аромат блюдам, но и положительно сказывается на состоянии зубов и десен. В этом виде зелени присутствуют витамины В1, В3 и витамин А.

Еще одной ароматной и полезной добавкой к вашим блюдам может стать укроп. Это - лучшая приправа к молодой вареной картошке наряду с зеленым луком. В составе укропа присутствуют витамины группы В, витамин А, а также масса полезных микроэлементов - фосфор, калий и кальций, железо. Укроп помогает нормализовать работу пищеварительной системы, приводит в норму артериальное давление.

Еще одной привычной нам приправой, богатой витаминами (С, К, В1, В2, Е, РР), является петрушка. В ней присутствует также флавоноиды, инулин, эфирные масла, фолиевая кислота, каротин, гликозиды, а также соли фосфора, железа и много другого полезного. По количеству витамина С петрушка вполне способна тягаться с лимоном и даже черной смородиной. Петрушка позволяет повысить иммунные функции организма, а также известна отбеливающими свойсвами, потому ее применяют в качестве масок при борьбе с пигментными пятнами и веснушками.

Включайте в свой рацион зелень! Она не только дарит свежесть и новый вкус вашим блюдам, но также полезна и поднимает настроение одним своим видом!

Платиновая Буковина

Ключові слова: польза свежей зелени, свежая зелень для здоровья

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Балаклее и округе пиротехники собрали 26 тыс снарядов Как отмечают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, с окраин 65-го арсенала Вооруженных сил Украины в городе Балаклея
- 13.04.2017 15:53
Ученые продемонстрировали внешний вид темной материи В специализированном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society было опубликовано новое открытие ученых. Статья о темной материи сопровождается
- 13.04.2017 15:27
В Киеве на Евровидение-2017 будет работать 7000 камер наблюдения Перед стартом Евровидения-2017 в Киеве будет функционировать 7000 камер видеонаблюдения. Такими цифрами делится директор департамента информационно
- 13.04.2017 14:31
Какие улицы Черновцы остаются без воды за долги Черновцыоблэнерго ограничил электроснабжение насосных агрегатов Черновцыводоканала на подстанции-3, которая находится по адресу улица Южно-Окружная, 25А
- 13.04.2017 13:33
Где в Черновцах можно получить бесплатные лекарства Программа "Доступні ліки" распространяется на всю Украины, и Черновцы также не стали исключением. Появился перечень
- 13.04.2017 12:20
Рыжий библиотечный кот помогает студентам снимать стресс В библиотеке Кембриджского университета время от времени прохаживается рыжий кот по кличке Джаспер. Этот пятилетний рыжик
- 13.04.2017 11:51
Администрация Януковича уничтожила часть секретных документов СБУ По информации ГПУ, Администрация президента Украины, когда страну возглавлял Янукович, способствовала уничтожению перечня
- 13.04.2017 10:44
Перед Пасхой увеличился поток людей через линию разграничения Поток транспортных средств и людей через линию разграничения на территории Донбасса в последнее время увеличился, о чем сообщил Олег Слободян
- 13.04.2017 10:37
Будапешт протестует против закрытия университета Сороса 12 апреля в столице Венгрии Будапеште на акции протеста вышли тысячи людей, которые выступают против возможного закрытия
- 13.04.2017 09:56
Черновцы до августа могут закупить новые троллейбусы Электронную петицию, согласно которой предлагается закупить новые троллейбусы для города, рассмотрели на заседании депутаты Черновицкого городского совета.
- 13.04.2017 09:24

Всі новини