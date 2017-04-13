



Польза весенней зелени для здоровья - 13.04.2017 11:39

Весной начинают появляться первые сезонные продукты, среди которых стоит выделить зелень и ее пользу для здоровья.

Оказывается, зелень не только хороша содержащимися в ней витаминами, но и способностью поднимать настроение. Безусловно, в этом тоже заслуга полезных микроэлементов в их составе. Добавлять зелень можно в любые блюда - от салатов и простых овощных нарезок, до супов, рагу и вторых блюд.

Стоит отметить, что свежая зелень богата клетчаткой, с помощью которой организм избавляется от вредных веществ. Зелень также позволяет разрыхлять пищу и способствовать ее лучшему усвоению, а также улучшению перистальтики кишечника. Хотите наладить работу пищеварительной системы? Введите в свой рацион свежую зелень! Она позволяет привести в норму концентрацию соляной кислоты желудочного сока.

В зелени также содержится белок, по меньшей мере 9 аминокислот. Если человек принял решение перейти на вегетарианскую диету, и противопоказаний по состоянию здоровья нет, то различными видами зелени вполне можно заменить мясо. Главное - насыщать организм другими полезными веществами, питаться разнообразно.

В самую первую очередь с наступлением весны впродаже появляются свежие и ароматные стрелки зеленого лука. В принципе, в современных супермаркетах он доступен круглый год. Зеленый лук не только дарит приятный вкус и пикантный аромат блюдам, но и положительно сказывается на состоянии зубов и десен. В этом виде зелени присутствуют витамины В1, В3 и витамин А.



Еще одной ароматной и полезной добавкой к вашим блюдам может стать укроп. Это - лучшая приправа к молодой вареной картошке наряду с зеленым луком. В составе укропа присутствуют витамины группы В, витамин А, а также масса полезных микроэлементов - фосфор, калий и кальций, железо. Укроп помогает нормализовать работу пищеварительной системы, приводит в норму артериальное давление.

Еще одной привычной нам приправой, богатой витаминами (С, К, В1, В2, Е, РР), является петрушка. В ней присутствует также флавоноиды, инулин, эфирные масла, фолиевая кислота, каротин, гликозиды, а также соли фосфора, железа и много другого полезного. По количеству витамина С петрушка вполне способна тягаться с лимоном и даже черной смородиной. Петрушка позволяет повысить иммунные функции организма, а также известна отбеливающими свойсвами, потому ее применяют в качестве масок при борьбе с пигментными пятнами и веснушками.

Включайте в свой рацион зелень! Она не только дарит свежесть и новый вкус вашим блюдам, но также полезна и поднимает настроение одним своим видом!

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