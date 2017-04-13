Перед Пасхой увеличился поток людей через линию разграничения

- 13.04.2017 10:37
Перед Пасхой увеличился поток людей через линию разграничения

Поток транспортных средств и людей через линию разграничения на территории Донбасса в последнее время увеличился, о чем сообщил Олег Слободян, помощник главы Государственной погранслужбы Украины.

В основном, увеличилось количество желающих пересечь линию разграничения с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Такие изменения связаны с предстоящими пасхальными праздниками. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Так, за прошледшие сутки линию разграничения, как отмечают в Госпогранслужбе, пересекло более 35 тысяч человек и порядка 5 тысяч трансопртных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в нынешнем году количество людей гораздо больше.

По словам Слободяна, с утра на пропускных пунктах наблюдается спокойная ситуация.

По направлениям Майорска и Марьинки наблюдается наибольшая нагрузка. В обе стороны утром на соответствующих пропускных пунктах находилось около 150 транспортных средств. Также отмечается, что на праздники пропускные пункты будут работать в прежнем режиме.

Отмтеим, что Трехсторонняя контактная группа по Донбассу призвала обе стороны конфликта соблюдать режим тишины на период пасхальных праздников.

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Ключові слова: кпп на Донбассе, линия разграничения

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