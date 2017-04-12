



На ЗНО 2017 зарегистрировалось 6042 буковинца - 12.04.2017 15:58

В Украине внешнее независимое оценивание знаний ЗНО-2017 пройдет с 23 мая по 16 июня. В Черновицкой области принять участие в тестировании намерены 6042 человека.

Так, абитуриенты будут сдавать обязательный для всех предмет - украинский язык и литературу. Остальные предметы для тестирования - это математика, биология, география, физика, химия, иностранные языки - английский, немецеий, французский, русский и испанский языки, а также история Украины.

Любовь Якименко, которая является заведующей отдела тестовых технологий и ВНО группы мониторинга, отмечает, что большинство желающих пройти тестирование выбрали биологию - 2297 человек. Также немало оказалось желающих сдать ЗНО 2017 по географии, а именно - 2433 человека. В связи с этим запланировано создание дополнительных пунктов тестирования в области.

Стоит отметить, что ЗНО 2017 по русскому языку будут сдавать 16 выпускников, а на тестирование по инспанскому языку зарегистрировалось всего трое желающих.

В Черновицкой области в период проведения основной сессии тестирования будет открыто 27 пунктов для сдачи ЗНО по украинскому языку и литературе. 7 пунктов будут работать во время ЗНО по математике, и 22 пункта тестирования - по истории Украины.

Кроме того, дополнительная сессия тестирования будет проходить 3-12 июля, и ее планируют провести непосредственно в Ивано-Франковском региональном центре оценивания качества образования, к которому относится Черновицкая область.

Платиновая Буковина

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