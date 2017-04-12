Украинские пенсии повысят с 1 октября- 12.04.2017 15:24
По информации Министерства социальной политики, бюджету Украины необходимо 11-12 миллиардов гривен, чтобы гарантировать с 1 октября повышение пенсий. Финансирование повышений предполагается за счет увеличения роста поступлений в Пенсионный Фонд.
Об этом сообщил глава Минсоцполитики Андрей Рева. По словам министра, поступления в ПФ за первый квартал текущего года составили уже 7 миллиардов гривен сверх плана.
Необходимые для повышения средства, по словам Ревы, до 1 октября удастся накопить благодаря увеличению базы плательщиков отчислений в Пенсионный фонд. Еще один возможный шаг финансирования повышения пенсий - увеличение дотаций из государственного бюджета. Однако на настоящий момент такой вариант является крайним, и правительство вряд ли решится на его реализацию, поскольку оно ведет в тупик.
Кроме того, Кабинет министров заявил об обновлении пенсионной формулы. Согласно таким изменениям, с 1 октября украинцев ожидает еще одно нововведение, а именно - отмена налогообложения пенсий.
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