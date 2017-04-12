



В зоне АТО за сутки ранили пятерых бойцов ВСУ - 12.04.2017 13:57

По словам спикера Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрея Лысенко, за прошедшие сутки на Донбассе ранения получили пятеро украинских военных. Погибших из числа украинцев нет.

Также спикер отметил, что в течение прошлых суток боевики осуществляли так называемый "беспокоящий" огонь, применяя минометы. В целом, обстрел осуществлялся по позициям в районе Авдеевки, Верхнеторецкого, а также Донецкого аэропорта.

Обстрелы были продолжительными, в то время как в ходе каждого противник расстреливал не более 10 снарядов. Помимо минометов, боевики вели также гранатометный обстрел и огонь из легкого вооружения.

В течение прошлого вечера из легкого вооружения велась стрельба по населенному пункту Зайцево. Из орудий БМП террористы обстреливали Опытное и Луганское. В целом, со стороны противника за прошедшие сутки было осуществлено 19 обстрелов, их которых 7 - минометные.

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